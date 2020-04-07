В Винницкой области произошла стрельба. Фото: Нацполиция

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Стрельба произошла в Винницкой области. Житель города Шаргород открыл огонь по сотрудникам полиции.

Вооруженный инцидент произошел 6 апреля. Местный житель угрожал расправой своему соседу в ходе ссоры, а тот вызвал полицию. По прибытию правоохранителей 52-летний агрессор заперся в своем доме. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

Правонарушитель отказался общаться с сотрудниками полиции, а затем, выйдя на улицу, совершил несколько выстрелов из ружья вверх, угрожая расправой полицейским. Мужчина вел себя неадекватно, на просьбы полицейских успокоиться и отдать оружие — не реагировал, после чего заперся в доме, где находился его пожилой отец, — отметили в ведомстве.

На место происшествия оперативники вызвали подмогу бойцов спецподразделения КОРД. Злоумышленник открыл огонь из ружья и пистолета по правоохранителям, когда те начали штурм дома. Часть бойцов отвлекала стрелка, другая тем временем проникла в дом. Нарушителя обезоружили и задержали. Ранения в ходе спецоперации получили четыре сотрудника.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, 6 апреля в Николаеве произошла стрельба возле бизнес-центра, который расположен на проспекте Центральном. Ранение в голову получил известный в городе бизнесмен Михаил Титов, известный как Мультик.