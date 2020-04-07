На Вінниччині сталася стрілянина. Фото: Нацполіція

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Стрілянина сталася у Вінницькій області. Мешканець міста Шаргород відкрив вогонь по співробітниках поліції.

Збройний інцидент стався 6 квітня. Місцевий житель погрожував розправою своєму сусідові в ході сварки, а той викликав поліцію. По прибуттю правоохоронців 52-річний агресор зачинився у своєму будинку. Про це 7 квітня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в області.

Правопорушник відмовився спілкуватися з працівниками поліції, а потім, вийшовши на вулицю, здійснив кілька пострілів з рушниці вгору, погрожуючи розправою поліцейським. Чоловік поводився неадекватно, на прохання поліцейських заспокоїтись та віддати зброю — не реагував, після чого зачинився у будинку, де знаходився його літній батько, — зазначили у відомстві.

На місце події оперативники викликали підмогу — бійців спецпідрозділу КОРД. Зловмисник відкрив вогонь з рушниці та пістолета по правоохоронцях, коли ті розпочали штурм будинку. Частина бійців відволікала стрілка, інша тим часом проникла у будинок. Порушника обеззброїли та затримали. Поранення в ході спецоперації дістали четверо правоохоронців.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 6 квітня у Миколаєві сталася стрілянина біля бізнес-центру, який розташований на проспекті Центральному. Поранення в голову дістав відомий в місті бізнесмен Михайло Титов, відомий як Мультик.