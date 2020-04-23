В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n137195-kolichestvo-jertv-koronavirusa-vsegda-zanijeno-eksperty-podschitali-skolko-smertey-mogli.html

Ракурс

Коронавирус за прошлый месяц мог унести жизни значительно большего количества людей, чем считается согласно официальной статистике.

Американские эксперты пришли к такому выводу, проанализировав данные по Нью-Йорку (США), Великобритании (Англии и Уэльсу), Испании, Франции, Нидерландах, Бельгии, Швеции, а также столицах Индонезии городу Джакарта и Турции Стамбулу. Об этом говорится в статье, опубликованной в издании The New York Times.

В результате эксперты пришли к выводу, что истинное число умерших от коронавируса людей в этих странах за месяц было на 28 тыс. человек большим, чем считалось.

Так, оказалось, что за последний месяц в этих странах умерли гораздо больше людей, чем в предыдущие годы. Общее количество включает смертельные случаи от COVID-19, а также от других причин, вероятно, включая людей, которые не могли лечиться, поскольку больницы стали перегруженными.

Так, в Париже ежедневно умирают более чам в два раза больше людей, чем обычно, что, намного превышает смертность в пик сезона эпидемии гриппа. В Нью-Йорке количество умерших сейчас в четыре раза превышает нормальные показатели. В Джакарте в марте официально умерли 84 человека, однако количество людей, похороненных на городских кладбищах, значительно превышает обычные показатели.

Отмечается, что такие расхождения между официальными данными и расчетами экспертов, скорее всего, обусловлены неполным охватом людей тестированием на коронавирус: в статистику, как правило, не попадают лица, которые успели заболеть и умереть. Кроме того, в некоторых странах сообщают лишь о тех смертях от коронавируса, которые зафиксированы в больницах.

О каком бы количестве (смертей от коронавируснои болезни — ред.) не сообщалось в тот или иной день, цифра всегда будет заниженной, — подчеркивает ученый-демограф Тим Рифф из Института демографических исследований Макса Планка.



Впрочем, эта ситуация со временем может значительно измениться, отмечает ученый. Дело в том, что в некоторых странах при этом эпидемия продолжается достаточно долго, чтобы начали приходить данные о «поздних» регистрациях смертей от COVID-19.

Напомним, ВОЗ предупреждает, что пандемия коронавируса может также спровоцировать вспышку кори и полиомиелита.