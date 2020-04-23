У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n137195-kilkist-jertv-koronavirusu-zavjdy-zanyjena-eksperty-pidrahuvaly-skilky-smertey-mogly-zagubyty.html

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Коронавірус за минулий місяць міг забрати життя значно більшої кількості людей, ніж вважається згідно з офіційною статистикою.

Американські експерти дійшли такого висновку, проаналізувавши дані щодо Нью-Йорку (США), Великої Британії (Англії та Уельсу), Іспанії, Франції, Нідерландів, Бельгії, Швеції, а також столиці Індонезії міста Джакарта та Туреччини Стамбула. Про це йдеться у статті, опублікованій у виданні The New York Times.

В результаті експерти дійшли висновку, що справжнє число померлих від коронавірусу людей у цих країнах за місяць було на 28 тис. осіб більшим, ніж вважалося.

Так, виявилося, що за останній місяць в цих країнах померло набагато більше людей, ніж в попередні роки. Загальна кількість включає смертельні випадки від COVID-19, а також від інших причин, ймовірно, включаючи людей, які не могли лікуватися, оскільки лікарні стали перевантаженими.

Так, у Парижі щодня помирає понад удвічі більше звичайної кількості людей, що набагато перевищує смертність у пік сезону епідемії грипу. У Нью-Йорку кількість померлих зараз у чотири рази перевищує нормальні показники. У Джакарті в березні офіційно померло 84 людини, проте кількість людей, похованих на міських кладовищах, значно перевищує звичайні показники.

Зазначається, що такі розбіжності між офіційними даними та розрахунками експертів, найімовірніше, обумовлені неповним охопленням людей тестуванням на коронавірус: в статистику, як правило, не потрапляють особи, які встигли захворіти і померти. Крім того, в деяких країнах повідомляють лише про ті смерті від коронавірусу, які зафіксовані в лікарнях.

Про яку б кількість (смертей від коронавирусної хвороби — ред.) не повідомлялось в той чи інший день, цифра завжди буде заниженою, — наголошує вчений-демограф Тім Ріфф з Інституту демографічних досліджень Макса Планка.





Втім, ця ситуація з часом може значно змінитися, зазначає учений. Річ у тім, що в деяких країнах при цьому епідемія триває досить довго, щоб почали приходити дані про «пізні» реєстрації смертей від COVID-19.

Нагадаємо, ВООЗ попереджає, що пандемія коронавірусу може також спровокувати спалах кору та поліомієліту.