Світу загрожують спалахи кору та поліомієліту, фото: Radio UAT

https://racurs.ua/ua/n137193-ne-lyshe-koronavirus-vooz-poperedjaie-pro-zagrozu-spalahu-koru-ta-poliomiielitu.html

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Пандемія коронавірусу може спровокувати спалах таки захворювань, як кір та поліомієліт.

Вакцини дозволяють боротися з їх поширенням, однак призупинення вакцинування навіть на короткий час через епідемію коронавірусу може призвести до спалаху захворюваності на ці хвороби. Про це йдеться в опублікованій сьогодні заяві Всесвітньої організації з охорони здоров’я (ВООЗ).

Як приклад, у ВООЗ наводять Конго, де торік спалах лихоманки Ебола супроводжувався також спалахом кору, котрий забрав 6 тис. життів.

Крім того, спалахи нових хвороб здатні викликати перевантаження систем охорони здоров’я, які зайняті ліквідацією наслідків коронавірусної хвороби COVID-19, зазначають у ВООЗ.

Необхідно, щоб надання важливих послуг в галузі охорони здоров’я, таких як імунізація, не припинялося навіть у період надзвичайних ситуацій, — наголошують в організації.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус наголошує, що хоча розробка вакцини від коронавірусу здійснюється «рекордними темпами», за час, поки її створюватимуть, потрібно не втратити позиції, здобуті в боротьбі з іншими хворобами.

За відсутності вакцинації ці хвороби знову почнуть лютувати, — наголошує Гебрейесус.

Нагадаємо, Японія вирішила не вводити тотальний карантин, мотивуючи це тим, що в такий спосіб коронавірус не знищити.