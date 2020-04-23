Миру угрожают вспышки кори и полиомиелита, фото: Radio UAT

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Пандемия коронавируса может спровоцировать вспышку таки заболеваний, как корь и полиомиелит.

Вакцины позволяют бороться с их распространением, однако приостановление вакцинации даже на короткое время из-за эпидемии коронавируса может привести к вспышке заболеваемости этими болезнями. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В качестве примера, в ВОЗ приводят Конго, где в прошлом году вспышка лихорадки Эбола сопровождалась также вспышкой кори, которая унесла 6 тыс. жизней.

Кроме того, вспышки новых болезней способны вызвать перегрузку систем здравоохранения, занятых ликвидацией последствий коронавирусной болезни COVID-19, отмечают в ВОЗ.

Необходимо, чтобы предоставление важных услуг в области здравоохранения, таких как иммунизация, не прекращалось даже в период чрезвычайных ситуаций, — подчеркивают в организации.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отмечает, что хотя разработка вакцины от коронавируса осуществляется «рекордными темпами», за время, пока ее будут создавать, нужно не потерять позиции, достигнутые в борьбе с другими болезнями.

При отсутствии вакцинации эти болезни снова начнут свирепствовать, — подчеркивает Гебрейесус.

Напомним, Япония решила не вводить тотальный карантин, мотивируя это тем, что таким образом коронавирус не уничтожить.