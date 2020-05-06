Как не платить за аренду во время карантина, пояснили в Фонде госимущества

https://racurs.ua/n137818-kak-ne-platit-za-arendu-vo-vremya-karantina-poyasnili-v-fonde-gosimuschestva.html

Ракурс

Как не платить за аренду во время карантина, пояснили в Фонде государственного имущества, ссылаясь на новые изменения в украинском законодательстве. В ведомстве отметили, что речь идет об освобождении арендаторов госимущества на время действия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса (согласно новой редакции п. 14 раздела «Заключительные и переходные положения» Гражданского кодекса Украины).

Право на освобождение от арендной платы при определенных условиях предусмотрено Гражданским кодексом Украины (ст. 762). Законом № 553-IX, который вступил в силу 18 апреля, внесены изменения в этот кодекс с целью конкретизации условий, при которых арендаторы имеют право на освобождение, — уточнили в фонде.

Для получения освобождения от уплаты аренды, необходимо:

проверить, распространяются ли запреты на осуществление определенного вида предпринимательской и иной деятельности, введенные постановлением Кабмина № 211 (это постановление регламентирует вопросы борьбы с коронавирусом — ред.) на вид деятельности (целевое назначение), согласно которому используется государственное имущество по договору аренды.

В Фонде госимущества добавили, что если карантин послужил причиной остановки предпринимательской деятельности, тогда арендатор должен обратиться с заявлением к арендодателю с просьбой освободить его от арендной платы по договору в соответствии со ст. 762 Гражданского кодекса Украины.

После получения обращения арендатора арендодатель совместно с балансодержателем имущества обследует арендованное помещение, чтобы получить доказательства приостановления деятельности и составляет акт об обследовании. Затем на основании заявления арендатора и составленного акта арендодатель принимает решение об освобождении от уплаты аренды на период карантина.