Як не платити оренду на період карантину, пояснили у Фонді держмайна / Фото: en-media.tv

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Як не платити оренду під час карантину, згідно з новими змінами до українського законодавства, пояснили у Фонді державного майна. У відомстві зауважили, що йдеться про звільнення орендарів держмайна на час дії обмежувальних заходів, запроваджених через пандемію коронавірусу (відповідно до нової редакції п. 14 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Цивільного кодексу України).

Право на звільнення від орендної плати за певних умов передбачено Цивільним кодексом України (ст. 762). Законом № 553-IX, який набрав чинності 18 квітня, внесено зміни до цього кодексу з метою конкретизації умов, за яких орендарі мають право на звільнення, — уточнили у фонді.

Для отримання звільнення від сплати оренди, необхідно:

перевірити, чи поширюються заборони на здійснення певного виду підприємницької та іншої діяльності, запроваджені постановою Кабміну № 211 (яка регламентує боротьбу з коронавірусом) на вид діяльності (цільове призначення), за яким використовується державне майно за договором оренди.

У Фонді держмайна додали, що якщо запровадження карантину унеможливило ведення підприємницької діяльності, тоді орендарю необхідно звернутися із заявою до орендодавця з проханням звільнити його від орендної плати за договором відповідно до ст. 762 Цивільного кодексу України.

Після отримання звернення орендаря орендодавець спільно з балансоутримувачем майна обстежує орендоване приміщення, щоб отримати докази призупинення діяльності і складає акт про обстеження. Потім на підставі заяви орендаря і складеного акту орендодавець приймає рішення про звільнення від сплати оренди на період карантину.