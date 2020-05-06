Пенсії в Україні. Фото: АіФ-Україна

https://racurs.ua/ua/n137817-proindeksovani-pensiyi-u-travni-otrymaut-8-4-mln-ukrayinciv.html

Ракурс

Індексація пенсій в Україні проведена. Проіндексовані пенсії почали виплачувати з 4 травня. Цього місяця близько 8,4 млн пенсіонерів отримають пенсії з урахуванням перерахунку.

Про це під час сьогоднішнього брифінгу заявила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Лазебна додала, що в Україні вже було реалізовано пропозицію президента Володимира Зеленського щодо виплати 1 тис. грн українцям, розмір пенсії яких становить нижче 5 тис. грн, а також людям з інвалідністю.

Крім того, було підвищено розмір пенсій для людей, вік яких перевищує 80 років.

Також було відзначено, що отримання 1 тис. грн матеріальної допомоги не впливає на нарахування субсидій або інших соціальних виплат.

Як раніше писав «Ракурс», пенсії у травні будуть проіндексовані на 11%. Середній розмір підвищення пенсії становитиме 260 грн. Встановлено мінімальний гарантований розмір пенсії у сумі 2 тис. 100 грн для жінок зі страховим стажем у 30 років і для чоловіків із 35-річним страховим стажем.