Пенсии в Украине. Фото: АиФ-Украина

https://racurs.ua/n137817-proindeksirovannye-pensii-v-mae-poluchat-8-4-mln-ukraincev.html

Ракурс

Индексация пенсий в Украине проведена. Проиндексированные пенсии начали выплачивать с 4 мая. В этом месяце около 8,4 млн пенсионеров получат пенсии с учетом перерасчета.

Об этом во время сегодняшнего брифинга заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Лазебная добавила, что в Украине уже было реализовано предложение президента Владимира Зеленского относительно выплаты 1 тыс. грн украинцам, размер пенсии которых составляет ниже 5 тыс. грн, а также людям с инвалидностью.

Кроме того, был повышен размер пенсий для людей, возраст которых превышает 80 лет.

Также было отмечено, что получение 1 тыс. грн материальной помощи не влияет на начисление субсидий или других социальных выплат.

Как ранее писал «Ракурс», пенсии в мае будут проиндексированы на 11%. Средний размер повышения пенсии составит 260 грн. Установлен минимальный гарантированный размер пенсии в сумме 2 тыс. 100 грн для женщин со страховым стажем в 30 лет и для мужчин с 35-летним страховым стажем.