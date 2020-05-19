Украинские переговорщики по Донбассу посетят Берлин, СМИ сообщили дату визита, фото — "24 канал"

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Переговоры по Донбассу продолжатся в Берлине. Немецкую столицу в начале июня посетят глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Новый этап переговоров состоится 2 июня, сообщает со ссылкой на собственные источники «РБК-Украина».

Ермак и Кулеба встретятся с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом и помощником канцлера Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам. Украинские и немецкие дипломаты будут говорить о ситуации в Донбассе в контексте минского и нормандского форматов.

16 мая Ермак на встрече с послами G7 и главой представительства ЕС в Украине анонсировал совместный с Кулебой визит в Берлин. Ермак отмечал, что Украина рассчитывает на поддержку стран G7, ЕС и всего цивилизованного мира. Также он сообщил, что на следующей встрече ТКГ в формате видеоконференции Киев представит группу представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в которую, в частности, войдут переселенцы.

13 мая в Берлин летал заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, курирующий переговоры по Донбассу в Кремле. Эти переговоры проходили без представителей Украины. Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев знал о визите Козака, но о договоренности за спиной Украины речи не идет.

Немецкие СМИ сообщали, что Козак прибыл в Берлин для обсуждения ситуации на востоке Украины по приглашению немецкой стороны. Берлин якобы хотел лучше понять линию Москвы на переговорах по урегулированию конфликта.

Козак — главный переговорщик со стороны России по Украине и Донбассу, он несколько раз встречался с Ермаком. СМИ предполагали, что были вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза.