Українські переговорники по Донбасу відвідають Берлін, ЗМІ повідомили дату візиту, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/ua/n138438-ukrayinski-peregovornyky-po-donbasu-vidvidaut-berlin-zmi-povidomyly-datu-vizytu.html

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Переговори щодо Донбасу продовжаться у Берліні. До німецької столиці на початку червня відбудуть голова Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Новий етап переговорів відбудеться 2 червня, повідомляє з посиланням на власні джерела «РБК-Україна».

Єрмак і Кулеба зустрінуться з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом і помічником канцлера Ангели Меркель із зовнішньополітичних питань. Українські та німецькі дипломати говоритимуть про ситуацію на Донбасі та мінський і нормандський формати врегулювання.

16 травня Єрмак на зустрічі з послами G7 і главою представництва ЄС в Україні анонсував спільний з Кулебою візит до Берліна. Єрмак наголошував, що Україна розраховує на підтримку країн G7, ЄС і всього цивілізованого світу. Також він повідомив, що на наступній зустрічі ТКГ у форматі відеоконференції Київ представить групу представників окремих районів Донецької та Луганської областей, у яку, зокрема, увійдуть переселенці.

13 травня до Берліна літав заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який є куратором переговорів по Донбасу в Кремлі. Ці переговори проходили без представників України. Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Київ знав про візит Козака, але про домовленості за спиною України не йдеться.

Німецькі ЗМІ повідомляли, що Козак попри пандемію прибув до Берліна для обговорення ситуації на сході України за запрошенням німецької сторони. Берлін нібито хотів краще зрозуміти лінію Москви на переговорах з врегулювання конфлікту.

Козак — головний переговорник з боку Росії по Україні. Припускали, що є питання, які змусили його терміново прилетіти до Берліна для спілкування з кимось віч-на-віч всупереч карантинним обмеженням і санкціям Євросоюзу.