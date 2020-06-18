КСУ принял решение об одной из норм Уголовного процессуального кодекса, фото: Единый реестр досудебных расследований

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Конституционный суд Украины (КСУ) признал несоответствующей Основному закону норму Уголовного процессуального кодекса, которая запрещает оспаривать решения следственных судей об отказе обязать следователя или прокурора внести сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Соответствующая норма содержится в ч. 3 ст. 307 Уголовно-процессуального кодекса, которую в КСУ оспаривал гражданин Вячеслав Плескач. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Автор соответствующего представления в КСУ отмечал, что это положение нарушает конституционное право по обжалованию в суде решений, действий или бездействия органов власти и должностных и служебных лиц, которое закреплено в ч. 2 ст. 55 Конституции.

КСУ, рассматривая этот вопрос, пришел к выводу, что недостаток судебных гарантий в вопросе начала уголовного производства препятствует защите нарушенных прав лица, предусмотренных Конституцией.

«Право на судебную защиту как гарантия защиты и возобновления системы прав и свобод находит проявление, когда из-за бездействия государственных органов лицо лишено доступа к суду, — отмечает КСУ. — Обращаясь к уполномоченным государственным органам с заявлением, сообщением о совершении уголовного правонарушения, лицо ожидает защиты своих охраняемых прав».

Таким образом, оспариваемое положение ч. 3 ст. 307 суд признал ограничением конституционного права на судебную защиту в отношении гарантий на апелляционный пересмотр дела. Это противоречит положениям ч. 1 и ч. 2 ст. 3, ч. 1 ст. 8, ч. 1 и ч. 2 ст. 55, а также п. 8 ч. 2 ст. 129 Основного закона, отмечают в КСУ.

Поэтому соответствующее положение Уголовного процессуального кодекса теряет силу с 17 июня — дня принятия КСУ этого решения.

Решение КСУ является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.

Напомним, КСУ недавно отменил ответственность судей за неправосудные приговоры.