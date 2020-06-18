КСУ ухвалив рішення щодо однієї з норм Кримінального процесуального кодексу, фото: Єдиний реєстр досудових розслідувань

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Конституційний суд України (КСУ) визнав невідповідною Основному закону норму Кримінального процесуального кодексу, яка забороняє оскаржувати ухвали слідчих суддів про відмову зобов’язати слідчого або прокурора внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

Відповідна норма міститься у ч. 3 ст. 307 Кримінального процесуального кодексу, яку в КСУ оскаржував громадянин В’ячеслав Плескач. Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Автор відповідного подання до КСУ зазначав, що це положення порушує конституційне право щодо оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів влади та посадових і службових осіб, яке закріплене в ч. 2 ст. 55 Конституції.

КСУ, розглядаючи це питання, дійшов висновку, що брак судових гарантій у питанні початку кримінального провадження перешкоджає захисту порушених прав особи, передбачених Конституцією.

Право на судовий захист як гарантія захисту та поновлення системи прав і свобод знаходить вияв, коли через бездіяльність державних органів особа позбавлена доступу до суду, — наголошує КСУ. — Звертаючись до уповноважених державних органів із заявою, повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, особа очікує на захист своїх охоронюваних прав.

Таким чином, оскаржуване положення ч. 3. ст. 307 суд визнав обмеженням конституційного права на судовий захист стосовно гарантій на апеляційний перегляд справи. Це суперечить положенням ч. 1 і ч. 2 ст. 3, ч. 1 ст. 8, ч. 1 і ч. 2 ст. 55, а також п. 8 ч. 2 ст. 129 Основного закону, наголошують у КСУ.

Тому відповідне положення Кримінального процесуального кодексу втрачає чинність з 17 червня —

дня ухвалення КСУ цього рішення.

Рішення КСУ є обов’язковим, остаточним і не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, КСУ нещодавно скасував відповідальність суддів за неправосудні вироки.