Китаец вернулся домой после своих похорон. Фото: Pexels

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Ракурс

Курьезный случай произошел в Китае: пропавший мужчина вернулся домой к семье, которая успела организовать ему пышные похороны.

Родственники потратили 20 тыс. долл. на прощальную церемонию с человеком, которого перепутали с членом их семьи. Об этом сообщает Daily Mail.

Семья считала его пропавшим без вести, но однажды полиция сообщила, что нашла мужчину. По заявлению правоохранителей, он находится в больнице в другом городе. Родственники приехали в госпиталь, где узнали о серьезном инфекционном заболевании пациента. Дядя больного не смог опознать «племянника» из-за кислородной маски. Также из-за риска заражения родственникам запретили приближаться к больному.

Вскоре мужчина скончался и его тело сразу же кремировали в связи с мерами предосторожности из-за распространения коронавируса. Семья пропавшего устроила пышные похороны, которые обошлись им в 140 тыс. юаней (около 20 тыс. долл.), но спустя два месяца им поступил звонок из другой провинции Китая. Там полиция нашла бездомного, который оказался их пропавшим родственником. Найденный 43-летний мужчина страдал от психического расстройства и ранее не мог вернуться домой.

В больнице же заявили, что неправильно опознали пациента, потому что мужчины «очень похожи» и у пациента было удостоверение личности пропавшего. Теперь потратившаяся на похороны семья требует компенсации.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Китае временно запретили жениться и хоронить умерших из-за эпидемии коронавируса. Похороны и свадьбы запретили из-за большого скопления людей. На прощальных церемониях и праздничных торжествах в стране обычно собирается от несколько десятков до сотен человек.