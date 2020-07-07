Китаєць повернувся додому після свого похорону. Фото: Pexels

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Ракурс

Курйозний випадок стався в Китаї: зниклий чоловік повернувся додому до родини, яка встигла організувати йому пишні похорони.

Родичі витратили 20 тис. дол. на прощальну церемонію з людиною, яку переплутали з членом їхньої сім’ї. Про це повідомляє Daily Mail.

Сім’я вважала його зниклим безвісти, але кілька місяців тому поліція повідомила, що знайшла чоловіка. Згідно з заявою правоохоронців, він перебував у лікарні в іншому місті. Родичі приїхали до госпіталя, де дізналися про серйозне інфекційне захворювання пацієнта. Дядько хворого не зміг впізнати «племінника» через кисневу маску. Також через ризик зараження родичам заборонили наближатися до хворого.

Незабаром чоловік помер і його тіло відразу ж кремували у зв’язку з заходами протидії поширенню коронавірусу. Сім’я зниклого влаштувала пишні похорони, які обійшлися їм у 140 тис. юанів (близько 20 тис. дол.), але через два місяці їм надійшов дзвінок з іншої провінції Китаю. Там поліція знайшла безхатька, котрий виявився їхнім зниклим родичем. Знайдений 43-річний чоловік страждав від психічного розладу і самостійно не міг повернутися додому.

У лікарні ж заявили, що не впізнали пацієнта, тому що чоловіки «дуже схожі», до того ж в інфекційного хворого було при собі посвідчення особи зниклого китайця. Тепер сім’я чоловіка вимагає грошової компенсації за організацію похорону.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Китаї тимчасово заборонили одружуватися і ховати померлих через епідемію коронавірусу. Похорони і весілля заборонили через велике скупчення людей. На прощальних церемоніях і святкових урочистостях у країні зазвичай збирається від кількох десятків до сотень осіб.