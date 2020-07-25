Въезд в Австрию украинцам ограничат с 27 июля

Украина попала в «красный список» в Австрии, фото: PxHere

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Ракурс

Австрия внесла Украину в «красный список» стран, в которых сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация относительно коронавирусной болезни COVID-19.

С полуночи понедельника, 27 июля, въезд на территорию Австрии для граждан таких государств ограничивается. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

Посол отметил, что для украинцев остается возможность транзита через территорию Австрии.

По его словам, украинцам, въезжающим из другой страны шенгенского пространства и которые не были в Украине и других странах риска в течение последних 14 дней, нужно будет предъявить ПЦР-тест на коронавирус и пойти на десятидневный карантин.

Украинцы, которые имеют вид на жительство в Австрии, должны предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не раньше, чем за 72 часа.

То же касается сезонных рабочих, медицинского персонала, дипломатов или если гражданина или гражданку Украины ожидает в Австрии муж или жена, или если они направляются в Австрию на свадьбу или похороны. В таком случае ПЦР-тест обязателен, но въезжать можно, — добавил Щерба.



Всего в австрийском «красном списке» 32 страны и регионы, отмечает издание OE24. Среди них США, Беларусь, Россия, Болгария, Румыния и Молдова

Напомним, в Украине в последние дни наблюдается значительный рост количества выявленных случаев коронавирусной болезни COVID-19.