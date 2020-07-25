В’їзд до Австрії українцям обмежать з 27 липня

Україна потрапила до «червоного списку» в Австрії, фото: PxHere

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Ракурс

Австрія внесла Україну до «червоного списку» країн в яких склалася несприятлива епідеміологічна ситуація щодо коронавірусної хвороби COVID-19.

З опівночі понеділка, 27 липня, в’їзд на територію Австрії для громадян таких держав обмежується. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.

Посол зазначив, що для українців залишається можливість транзиту через територію Австрії.

За його словами, українцям, які в’їжджають з іншої країни шенгенського простору і які не були в Україні чи інших країнах ризику впродовж останніх 14 днів, потрібно буде пред’явити ПЛР-тест на коронавірус та піти на десятиденний карантин.

Українці, які мають дозвіл на проживання в Австрії, мають пред’явити негативний тест на коронавірус, зроблений не раніше, ніж 72 години.

Те саме стосується сезонних робітників, медичного персоналу, дипломатів або якщо громадянина чи громадянку України чекає в Австрії чоловік або дружина, чи якщо вони прямують в Австрію на весілля або похорон. В такому разі ПЛР-тест обов’язковий, але в‘їжджати можна, — додав Щерба.



Загалом в австрійському «червоному списку» 32 країни та регіони, зазначає видання OE24. Серед них США, Білорусь, Росія, Болгарія, Румунія та Молдова

Нагадаємо, в Україні в останні дні спостерігається значне зростання кількості виявлених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.