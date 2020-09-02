Сложили руки и накрылись простынями - фото екопротесту в Лондоне

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Эко-активисты Extinction Rebellion устроили мрачный протест на газоне парламентской площади в Лондоне.

Британские активисты притворились мертвыми: легли на землю и накрылись белыми простынями. Таким образом они хотели заявить, что нежелание бороться с изменением климата может привести к гибели человечества.

Организация Extinction Rebellion впервые возобновила свои акции после введения карантина. Цель активистов — привлечь внимание людей к проблеме изменения климата и заставить власть решительно бороться с этим явлением.

1 сентября во время протестов Extinction Rebellion задержали по меньшей мере 90 человек. Эко-активисты блокировали дороги, а один из них напал на полицейского, сообщают Euronews.

Манифестанты требовали, чтобы депутаты ввели режим чрезвычайной экологической ситуации. Всего к зданию парламента пришли 3 тыс. человек. Демонстранты обещают, что продолжат выходить на улицы в ближайшие 10 дней.

Полиция предупредила, что будет немедленно пресекать все попытки манифестантов помешать автомобилистам.

Осенью 2019 года за 10 дней протестов Extinction Rebellion задержали более 1,7 тыс. активистов. Движение «Бунт против вымирания» возникло в Великобритании в 2018 году. Его активисты призывают власти начать борьбу с изменением климата.