Учасники екопротесту в Лондоні влаштували похмуру акцію, фото — Euronews

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Еко-активісти Extinction Rebellion влаштували похмурий протест на газоні парламентської площі в Лондоні.

Британські активісти прикидалися мертвими: лягли на землю і накрилися білими простирадлами. Так вони хотіли підкреслити, що небажання боротися зі зміною клімату може призвести до загибелі людства.

Організація Extinction Rebellion вперше відновила свої акції після запровадження карантину. Мета активістів — привернути увагу людей до проблеми зміни клімату і змусити владу робити рішучі заходи з боротьби з цим явищем.

1 вересня під час протестів Extinction Rebellion затримали щонайменше 90 осіб. Еко-активісти блокували дороги, а один із них напав на правоохоронця, повідомляють Euronews.

Маніфестанти вимагали, щоб депутати запровадили режим надзвичайної екологічної ситуації. Всього до будівлі парламенту прийшли 3 тис. людей. Демонстранти обіцяють, що продовжать виходити на вулиці щонайменше найближчі 10 днів.

Поліція попередила, що буде негайно припиняти всі спроби маніфестантів заважати автомобілістам.

Восени 2019 року за 10 днів протестів Extinction Rebellion затримали понад 1,7 тис. осіб. Рух «Бунт проти вимирання» виник у Великій Британії у 2018 році. Його активісти закликають владу розпочати боротьбу зі зміною клімату.