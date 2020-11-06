Крупнейшую в мире партию кокаина перехватили в Бельгии

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Ракурс

Партию кокаина на 1 млрд евро обнаружили в Бельгии — правоохранители Антверпена провели успешную спецоперацию по перехвату 11,5 т наркотиков.

Полиция изъяла в порту Антверпена кокаин и заявила, что это самое большое количество наркотиков, которое когда-либо в мире находили стражи порядка, пишет The Brussels Times.

Кокаин доставили через океан из Гайаны, задержание состоялось по прибытию в бельгийский порт. Согласно оценке полиции, стоимость этих наркотиков на черном рынке превышает 900 млн евро.

Наркотики принадлежали организованной преступной группировке, которую возглавлял 77-летний ветеран полиции. Ранее злоумышленник руководил отделом по борьбе с наркотиками.

Экс-полицейский давал группировке подробные инструкции, как обходить проверки правоохранителей во время доставки наркотиков в Европу. Группу обезвредили в сентябре, но расследование продолжалось и вывело правоохранителей на новую поставку наркотиков в Бельгии.

В рамках спецоперации удалось задержать 20 человек. Были задержаны три сотрудника полиции, работник порта и юрист.