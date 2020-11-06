Найбільшу у світі партію кокаїну виявили у Бельгії

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Партію кокаїну на 1 млрд євро виявили у Бельгії — правоохоронці Антверпена провели успішну спецоперацію щодо перехоплення 11,5 т наркотиків.

Поліція вилучила у порту Антверпена кокаїн та заявила, що це найбільша кількість наркотиків, яку коли-небудь у світі знаходили правоохоронці, пише The Brussels Times.

Кокаїн доправили через океан із Гаяни та затримали після прибуття в порт. За оцінкою поліції, вартість цих наркотиків на чорному ринку перевищує 900 млн євро.

Наркотики належали організованому злочинному угрупованню, яке очолював 77-річний ветеран поліції. Раніше зловмисник керував відділом по боротьбі з наркотиками.

Екс-поліцейський надавав угрупованню детальні інструкції, як оминати перевірки правоохоронців під час доставки наркотиків до Європи. Групу знешкодили у вересні, але розслідування тривало і вивело правоохоронців на нову поставку наркотиків до Бельгії.

В рамках спецоперації вдалося затримати 20 осіб, серед них троє співробітників поліції, працівник порту та юрист.