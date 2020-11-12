Коронавирус «скосил» Европарламент — сотни заражений. Фото: dw.com

https://racurs.ua/n146395-koronavirus-skosil-evroparlament-sotni-zarajeniy.html

Ракурс

Коронавирус стремительно распространяется среди депутатов Европейского парламента. Уже зарегистрировано сотни случаев заражения COVID-19.

Об этом заявил глава Европарламента Давид-Мария Сассоли, передает EUObserver.

Сотни случаев COVID-19 обнаружили в парламенте за последние недели, — сказал Сассоли.

Как информирует издание, Сассоли заявил об этом после жалоб депутатов на отсутствие суточных выплат в размере 323 евро. Европарламент выплачивает такую сумму для покрытия расходов депутатов во время заседаний.

Чтобы остановить распространение коронавируса, в конце октября ЕП перешел на пленарные заседания в режиме онлайн.

В начале октября Давид Сассоли ушел на самоизоляцию после контакта с инфицированным коронавирусом человеком.

Напомним, 9 ноября коронавирус обнаружили у президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства заявил, что получил положительный тест на COVID-19.