Коронавірус «скосив» Європарламент — сотні заражень. Фото: dw.com

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Коронавірус стрімко поширюється серед депутатів Європейського парламенту. Зараз зареєстровано сотні випадків зараження COVID-19.

Про це заявив глава Європарламенту Давид-Марія Сассолі, передає EUObserver.

Сотні випадків COVID-19 виявили у парламенті за останні тижні, — сказав Сассолі.

Як інформує видання, Сассолі заявив про це після скарг депутатів на відсутність добових виплат в розмірі 323 євро. Європарламент виплачує 323 євро для покриття витрат депутатів під час засідань.

Щоб зупинити поширення коронавірусу, наприкінці жовтня ЄП перейшов на пленарні засідання в режимі онлайн.

На початку жовтня Давид Сассолі пішов на самоізоляцію після контакту з інфікованою коронавірусом людиною.

Нагадаємо, 9 листопада коронавірус виявили у президента України Володимира Зеленського. Глава держави заявив, що отримав позитивний тест на COVID-19.