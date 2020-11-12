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Коронавірус «скосив» Європарламент — сотні заражень. Фото: dw.com
Коронавірус «скосив» Європарламент — сотні зараженьhttps://racurs.ua/ua/n146395-koronavirus-skosyv-ievroparlament-sotni-zarajen.htmlРакурс
Коронавірус стрімко поширюється серед депутатів Європейського парламенту. Зараз зареєстровано сотні випадків зараження COVID-19.
Про це заявив глава Європарламенту Давид-Марія Сассолі, передає EUObserver.
Сотні випадків COVID-19 виявили у парламенті за останні тижні, — сказав Сассолі.
Як інформує видання, Сассолі заявив про це після скарг депутатів на відсутність добових виплат в розмірі 323 євро. Європарламент виплачує 323 євро для покриття витрат депутатів під час засідань.
Щоб зупинити поширення коронавірусу, наприкінці жовтня ЄП перейшов на пленарні засідання в режимі онлайн.
На початку жовтня Давид Сассолі пішов на самоізоляцію після контакту з інфікованою коронавірусом людиною.
Нагадаємо, 9 листопада коронавірус виявили у президента України Володимира Зеленського. Глава держави заявив, що отримав позитивний тест на COVID-19.
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