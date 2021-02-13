В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7, фото: City of Los Angeles

https://racurs.ua/n150405-zemletryasenie-v-armenii-vlasti-strany-rasskazali-o-posledstviyah.html

Ракурс

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Армении сегодня, 13 февраля, в 15.29 по местному времени (13.29 по киевскому времени). Эпицентр землетрясения располагался в 8 км к юго-востоку от столицы страны города Еревана на глубине 10 км.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в социальной сети Фейсбук поделился предварительной информацией о последствиях.

По словам Пашиняна, жертв в результате землетрясения нет.

В общине Эребуни Еревана был поврежден самодельный дом, легкую травму получил один житель. Облицовочная плитка упала в нескольких местах, — отметил он.

Министерство здравоохранения Армении сообщило, что в медучреждения страны в целом обратились 25 человек со ссадинами и ушибами, передает издание Sputnik.

Из этого перечня было решено госпитализировать беременную женщину, состояние остальных пострадавших оценивается как удовлетворительное, им была оказана медицинская помощь в амбулаторных условиях.

Напомним, сегодня также произошло мощное землетрясение у побережья Японии.