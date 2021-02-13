У Вірменії стався землетрус магнітудою 4,7, фото: City of Los Angeles

https://racurs.ua/ua/n150405-zemletrus-stavsya-u-virmeniyi-vlada-krayiny-rozpovila-pro-naslidky.html

Ракурс

Землетрус магнітудою 4,7 стався у Вірменії сьогодні, 13 лютого, о 15.29 за місцевим часом (о 13.29 за київським часом). Епіцентр землетрусу розташовувався за 8 км на південний схід від столиці країни міста Єревана на глибині 10 км.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук поділився попередньою інформацією про наслідки.

За словами Пашиняна, жертв в результаті землетрусу немає.

У громаді Еребуні Єревана був пошкоджений саморобний будинок, легку травму отримав один житель. Облицювальна плитка впала в кількох місцях, — зазначив він.

Міністерство охорони здоров’я Вірменії повідомило, що до медзакладів країни загалом звернулися 25 людей з саднами та забоями, інформує видання Sputnik.

З цього переліку було вирішено госпіталізувати вагітну жінку, стан решти постраждалих оцінено як задовільний, їм була надана медична допомога в амбулаторних умовах.

Нагадаємо, сьогодні також стався потужний землетрус біля узбережжя Японії.