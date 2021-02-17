За зверства на Майдане — суд разрешил заочное расследование в отношении экс-руководителя милиции Киева

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Ракурс

По поводу дел Майдана состоялось заседание Киевского апелляционного суда.

Фемида удовлетворила апелляционную жалобу прокуроров Офиса генпрокурора и разрешила осуществлять специальное досудебное расследование в отношении бывшего начальника Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве, сообщила 17 февраля пресс-служба Офиса генпрокурора.

Речь идет о бывшем и.о. начальника Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве Валерие Мазане, подозреваемом в разгоне Майдана.

Прокуратура утверждает, что Мазан с 18 по 20 февраля 2014 года в составе преступной группировки, в которую входили экс-президент Янукович и руководители правоохранительных органов, незаконно препятствовал митингам, походам и демонстрациям, превышал власть и служебные полномочия, что привело к наступлению тяжких последствий, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства.

Всего Мазану инкриминируют более 10 статей Уголовного кодекса.

Решение суда даст право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие.

В 2020 году Россия предоставила свое гражданство Мазану. Он скрывается в России и в Крыму. В июле «майдановское» управление Государственного бюро расследований обратилось в Печерский районный суд Киева с ходатайством об избрании Мазану меры пресечения в виде содержания под стражей.

Бывший начальник киевской милиции подозревается в причастности к разгону Майдана 18−20 февраля 2014 года и гибели 48 митингующих. С марта 2015 года он находится в розыске, 1 апреля 2020 года Мазан объявлен также в международный розыск.

Генпрокуратура в 2017 году направила запрос в Россию с просьбой задержать и арестовать экс-начальника киевской милиции. Однако россияне этот запрос проигнорировал.

Печерский суд заочно избрал Мазану меру пресечения — содержание под стражей.

По данным следствия, действиями силовиков при разгоне Майдана в 2014 году руководили начальники киевской милиции. В розыске также находятся экс-начальник ГУ МВД в Киеве Валерий Коряк и его заместитель Петр Фещук.