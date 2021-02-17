За звірства на Майдані — суд дозволив заочне розслідування стосовно екс-керівника міліції Києва

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У справах Майдану відбулося засідання Київського апеляційного суду.

Феміда задовольнила апеляційну скаргу прокурорів Офісу генпрокурора і надала дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Києві, повідомила 17 лютого прес-служба Офісу генпрокурора.

Йдеться про колишнього в. о. начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Києві Валерія Мазана, підозрюваного в розгоні Майдану.

Прокуратура стверджує, що Мазан з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинного угруповання, до якого входили екс-президент Янукович і керівники правоохоронних органів, незаконно перешкоджав мітингам, походам і демонстраціям, перевищував владу та службові повноваження, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства.

Всього Мазану інкримінують понад 10 статей Кримінального кодексу.

Рішення суду надасть право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності.

У 2020 році Росія надала своє громадянство Мазану. Він переховується в Росії та в Криму. У липні «майданівське» управління Державного бюро розслідувань звернулося до Печерського районного суду Києва з клопотанням про обрання Мазану запобіжного заходу у виді утримання під вартою.

Колишній начальник київської міліції підозрюється в причетності до розгону Майдану 18−20 лютого 2014 року і загибелі 48 мітингувальників.

З березня 2015 року він перебуває в розшуку, 1 квітня 2020 року його оголошено також у міжнародний розшук.

Генпрокуратура у 2017 році направила запит до Росії з проханням затримати і заарештувати екс-начальника київської міліції. Однак росіяни цей запит проігнорували, оскільки підозрюваний отримав громадянство Російської Федерації.

Печерський суд заочно обрав Мазану запобіжний захід — утримання під вартою.

За даними слідства, діями силовиків при розгоні Майдану в 2014 році керували начальники київської міліції. В розшуку також перебувають екс-начальник ГУ МВС у Києві Валерій Коряк та його заступник Петро Фещук.