Журналисты-антикоррупционеры выиграли дело против Генпрокуратуры в ЕСПЧ

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Ракурс

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) полностью удовлетворил жалобу по делу против Генеральной прокуратуры Украины.

Следователи ГПУ в 2018 году хотели получить доступ к данным телефона журналистки Натальи Седлецкой за полтора года. ЕСПЧ признал, что действия властей несли угрозу раскрытия ее журналистских источников, следовательно правительство Украины нарушило ст. 10 Конвенции о защите прав человека (свобода выражения мнения).

Судьи установили, что власти Украины не имели достаточных оснований для оправдания такого чрезмерного вмешательства, и признали, что «риск причинения вреда был еще больше, поскольку фокус работы журналистки — это расследование высокопоставленной коррупции, включая коррупции в самой ГПУ».

Приведенные национальными судами причины вмешательства в права заявительницы были недостаточными, чтобы продемонстрировать, что вмешательство было пропорциональным и соответствовало насущной необходимости общества, — отмечает ЕСПЧ.

В суде также постановили, что Украина должна возместить заявителю 2,35 тыс. евро судебных и юридических расходов и 4,5 тыс. евро моральной компенсации.

Я благодарна судьям ЕСПЧ, которые единодушно поддержали мою жалобу, и помогли восстановить справедливость. Надеюсь, что решение поможет независимой журналистике и практике успешной защиты источников — как в Украине, так и в других странах Совета Европы, написала Седлецкая на своей странице в Фейсбук.

До этого Европейский суд никогда не применял так называемое Правило 39 в делах, связанных с угрозой раскрытия журналистских источников. Теперь этот опыт сможет пригодиться для защиты свободы слова и по другим делам.

ЕСПЧ перешел в стадию принятия решения по этому делу в июле 2019 года. Рассмотрение дела Седлецкой продолжалось с ноября 2018 года, хотя в октябре того года суд бессрочно запретил следователям получать данные мобильных телефонов журналиста.

Седлецкая просила суд остановить сбор Генеральной прокуратурой Украины ограниченного перечня информации ее телефона за период в 17 месяцев. Разрешение на сбор этой информации следствию выдал Апелляционный суд Киева 18 сентября 2018 года — по делу о возможном разглашении директором НАБУ Артемом Сытником данных досудебного расследования.