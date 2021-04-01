Снижение температуры и дожди — погода на 2 апреля. Фото: Главком

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Погода в Украине 2 апреля будет облачной прояснениями, в северных, центральных и западных областях страны, а также в Харьковской, Николаевской и Одесской областях пройдут кратковременные дожди.

Ветер юго-западный, северо-западный, 4−10 м/с, порывы до 16 м/с, сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 2 апреля будет дождливой. Ночью температура воздуха будет 6−8° тепла, а днем ​​— 8−10° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается с дождем. Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 1° тепла, а днем ​​столбики термометра покажут 12−14° с отметкой плюс.

Погода в Одессе также будет дождливой. Воздух днем ​​прогреется до 13−15° выше нуля, ночью ожидается 3−5° тепла.

Погода во Львове будет меняться в течение суток: ночью прогнозируют дождь, а днем ​​осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет 5−7° выше нуля, а днем ​​— 8−10° с отметкой плюс.

Погода в Карпатах также ожидается с осадками — днем ​​и ночью прогнозируют дождь. Столбики термометров ночью покажут 6−8° тепла, а днем ​​будет 10−12° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 2 апреля будет спокойной, в течение дня возможны незначительные возмущения.