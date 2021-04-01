Зниження температури та дощі – погода на 2 квітня. Фото: Главком

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Погода в Україні 2 квітня буде хмарною з проясненнями, в північних, центральних і західних областях країни, а також у Харківській, Миколаївській та Одеській областях пройдуть короткочасні дощі.

Вітер південно-західний, північно-західний, 4−10 м/с, пориви до 16 м/с, повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 2 квітня буде дощовою. Вночі температура повітря буде 6−8° тепла, а вдень — 8−10° вище нуля.

Погода в Харкові в найближчу добу очікується з дощем. Температура повітря вночі складе від 1° морозу до 1° тепла, а вдень стовпчики термометра покажуть 12−14° з позначкою плюс.

Погода в Одесі також буде дощовою. Повітря вдень прогріється до 13−15° вище нуля, вночі очікується 3−5° тепла.

Погода у Львові буде змінюватися протягом доби: вночі прогнозують дощ, а вдень опадів не очікується. Температура повітря вночі буде 5−7° вище нуля, а вдень — 8−10° з позначкою плюс.

Погода в Карпатах також очікується з опадами — вдень та вночі прогнозують дощ. Стовпчики термометрів вночі покажуть 6−8° тепла, а вдень буде 10−12° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 2 квітня буде спокійною, протягом дня можливі незначні збурення.