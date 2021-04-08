104-летняя колумбийка уже во второй раз переболела COVID-19, скриншот видео

https://racurs.ua/n152944-104-letnyaya-jitelnica-kolumbii-dvajdy-odolela-koronavirus-video.html

Ракурс

Коронавирусную болезнь COVID-19 уже второй раз одолела 104-летняя жительница Колумбии Кармен Эрнандес.

Впервые у нее коронавирус диагностировали в июне 2020 года, тогда женщина прошла лечение, находясь в доме престарелых в Сан-Хосе, где проживает, сообщает BBC.

Второй раз коронавирус у Эрнандес обнаружили 8 марта. На этот раз она попала в реанимацию и провела 21 день в больнице — выписали ее 5 апреля и в настоящее время она продолжает восстанавливаться после болезни в доме престарелых, где проживает.

Больницу она оставляла под бурные аплодисменты местных медработников.

По информации местных СМИ, ее не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, однако Эрнандес нуждалась в кислородном аппарате.

Отмечается, что 27 февраля, незадолго до второго случая заболевания, женщина была привита от коронавируса. Медики подчеркивают, что прививки от коронавируса не гарантируют невозможность заболеть, однако в этом случае тяжесть болезни будет более легкой.

В настоящее время в Колумбии Кармен Эрнандес является старейшей женщиной, которой удалось преодолеть COVID-19.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 7 апреля, официально выявлены еще 19 тыс. 419 новых случаев COVID-19.