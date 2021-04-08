104-річна колумбійка вже вдруге перехворіла COVID-19, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n152944-104-richna-jytelka-kolumbiyi-dvichi-zdolala-koronavirus-video.html

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Коронавірусну хворобу COVID-19 вже вдруге здолала 104-річна жителька Колумбії Кармен Ернандес.

Вперше у неї коронавірус діагностували у червні 2020 року, тоді жінка пройшла лікування, перебуваючи в будинку для людей похилого віку у Сан-Хосе, де проживає, повідомляє BBC.

Вдруге коронавірус в Ернандес виявили 8 березня. Цього разу вона потрапила в реанімацію і провела 21 день у лікарні — виписали її 5 квітня і наразі вона продовжує відновлюватися після хвороби у будинку для людей похилого віку, де проживає.

Лікарню вона залишала під бурхливі оплески місцевих медпрацівників.

За інформацією місцевих ЗМІ, її не підключали до апарату штучної вентиляції легенів, проте Ернандес потребувала кисневого апарату.

Зазначається, що 27 лютого, незадовго до другого випадку захворювання, жінка була щеплена від коронавірусу. Медики наголошують, що щеплення від коронавірусу не гарантує неможливості захворіти, проте в цьому разі тяжкість хвороби буде легшою.

Наразі в Колумбії Кармен Ернандес є найстарішою жінкою, якій вдалося подолати COVID-19.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 7 квітня, офіційно виявлено ще 19 тис. 419 нових випадків COVID-19.