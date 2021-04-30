Совладельцы многоквартирного дома заключат новые договоры на предоставление услуг ЖКХ. Фото: Фото: zoda.gov.uа

https://racurs.ua/n154042-sovladelcy-mnogokvartirnogo-doma-zakluchat-novye-dogovory-na-predostavlenie-uslug-jkh.html

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1 мая 2021 года вступит в силу закон № 1060-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг».

Данный закон был принят еще 3 декабря 2020 года, но подписан президентом только 29 апреля. Закон меняет порядок заключения договоров с исполнителями коммунальных услуг.

Совладельцы многоквартирного дома должны будут принять решение, какие именно договоры с исполнителями коммунальных услуг они будут заключать:

Индивидуальные договоры — будут заключаться каждым владельцем квартиры отдельно и самостоятельно; Коллективные договоры — будут заключаться от имени и за счет всех совладельцев управителем или уполномоченным совладельцами лицом; Договор о предоставлении коммунальных услуг с коллективным потребителем — будет заключаться с ОСМД или юрлицом, объединяющим всех совладельцев.

С каждым исполнителем коммунальных услуг можно будет заключить разный вид договоров по желанию совладельцев. При этом поставка и распределение газа и электроэнергии будут осуществляться только на основании индивидуальных договоров.

Пока совладельцы не определятся с видом договора, между исполнителями коммунальных услуг и каждым совладельцем будет заключаться публичный договор присоединения.

Заключенные ранее договоры остаются действительными до даты заключения новых договоров.