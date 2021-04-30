Співвласники багатоквартирного будинку укладуть нові договори на надання послуг ЖКГ

Співвласники багатоквартирного будинку укладуть нові договори на надання послуг ЖКГhttps://racurs.ua/ua/n154042-spivvlasnyky-bagatokvartyrnogo-budynku-ukladut-novi-dogovory-na-nadannya-poslug-jkg.htmlРакурс
1 травня 2021 року набере чинності закон № 1060-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг».
Цей закон був прийнятий ще 3 грудня 2020 року, але підписаний президентом тільки 29 квітня. Закон змінює порядок укладення договорів з виконавцями комунальних послуг.
Співвласники багатоквартирного будинку повинні будуть прийняти рішення, які саме договори з виконавцями комунальних послуг вони укладатимуть:
- Індивідуальні договори — укладатимуться кожним власником квартири окремо і самостійно;
- Колективні договори — укладатимуться від імені та за рахунок всіх співвласників управителем або уповноваженою співвласниками особою;
- Договір про надання комунальних послуг з колективним споживачем — укладатиметься з ОСББ або юрособою, що об'єднує всіх співвласників.
З кожним виконавцем комунальних послуг можна буде укласти різний вид договорів за бажанням співвласників. При цьому постачання і розподіл газу та електроенергії будуть здійснюватися тільки на підставі індивідуальних договорів.
Поки співвласники не визначаться з видом договору, між виконавцями комунальних послуг і кожним співвласником буде укладатися публічний договір приєднання.
Укладені раніше договори залишаються чинними до дати укладення нових договорів.