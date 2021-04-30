Співвласники багатоквартирного будинку укладуть нові договори на надання послуг ЖКГ

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1 травня 2021 року набере чинності закон № 1060-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг».

Цей закон був прийнятий ще 3 грудня 2020 року, але підписаний президентом тільки 29 квітня. Закон змінює порядок укладення договорів з виконавцями комунальних послуг.

Співвласники багатоквартирного будинку повинні будуть прийняти рішення, які саме договори з виконавцями комунальних послуг вони укладатимуть:

Індивідуальні договори — укладатимуться кожним власником квартири окремо і самостійно; Колективні договори — укладатимуться від імені та за рахунок всіх співвласників управителем або уповноваженою співвласниками особою; Договір про надання комунальних послуг з колективним споживачем — укладатиметься з ОСББ або юрособою, що об'єднує всіх співвласників.

З кожним виконавцем комунальних послуг можна буде укласти різний вид договорів за бажанням співвласників. При цьому постачання і розподіл газу та електроенергії будуть здійснюватися тільки на підставі індивідуальних договорів.

Поки співвласники не визначаться з видом договору, між виконавцями комунальних послуг і кожним співвласником буде укладатися публічний договір приєднання.

Укладені раніше договори залишаються чинними до дати укладення нових договорів.