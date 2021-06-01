В Германии проведут эксперимент относительно последствий безусловного базового дохода

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В Германии проведут эксперимент по изучению последствий безусловного базового дохода, в рамках которого 122 людям с 1 июня в течение трех лет ежемесячно будут выдавать по 1,2 тыс. евро.

Участникам не нужно было доводить социальную незащищенность, в течение эксперимента они могут работать, сколько им хочется, либо не работать вообще, сообщает издание Deutsche Welle.

Все что нужно будет делать участникам эксперимента — раз в полгода заполнять онлайн-анкеты.

Также анкеты будут заполнять еще 1 тыс. 380 человек, однако они вместо ежемесячной стипендии будут получать только символическое вознаграждение.

Отмечается, что участников эксперимента отобрали по принципу лотереи из более чем двух миллионов человек, которые подали заявки.

Ученые проверят, чем именно займутся люди, если дать им на три года материальную стабильность:

будут тратить деньги или откладывать на черный день;

будут ходить на работу или работать по сокращенному графику;

станут ли они более социально сознательными;

будут ли жертвовать больше.

Кроме социальных аспектов, будут исследоваться также и вопросы здоровья — например, с помощью проб волос можно будет определить изменения фактора стресса.

Ученые отмечают, что их интересует прежде всего как базовый доход влияет на инновационность.

Возможно, получатели базового дохода станут смелее в своих решениях, например, решатся стать частными предпринимателями или сменить профессию, — отмечает руководитель исследования Юрген Шупп из Немецкого института экономических исследований.

Эксперимент финансируется с помощью 5,2 млн евро, которые собрали в качестве пожертвований от 150 тыс. частных доноров. Организатором является неправительственная организация из Берлина под названием «Мой базовый доход».

Инициаторы эксперимента считают, что предоставление гражданам базового дохода без предпосылок может решить многие социальные проблемы.

Напомним, ученые из Швейцарии установили, как правильно тратить деньги, чтобы стать счастливее.

Источник: Deutsche Welle