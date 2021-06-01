У Німеччині проведуть експеримент щодо наслідків безумовного базового доходу

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У Німеччині проведуть експеримент з вивчення наслідків безумовного базового доходу, в межах якого 122 людям з 1 червня протягом трьох років щомісяця видаватимуть по 1,2 тис. євро.

Учасникам не потрібно було доводити соціальну незахищеність, протягом експерименту вони можуть працювати, скільки їм хочеться, або не працювати взагалі, повідомляє видання Deutsche Welle.

Все що потрібно буде робити учасникам експерименту — раз на півроку заповнювати онлайн-анкети.

Також анкети заповнюватимуть ще 1 тис. 380 людей, проте вони замість щомісячної стипендії отримуватимуть лише символічне відшкодування.

Зазначається, що учасників експерименту відібрали за принципом лотереї з понад двох мільйонів осіб, які подали заявки.

Учені перевірятимуть, чим саме займуться люди, якщо дати їм на три роки матеріальну стабільність:

витрачатимуть вони гроші чи відкладатимуть на чорний день;

чи ходитимуть вони на роботу або працюватимуть за скороченим графіком;

чи стануть вони більш соціально свідомими;

чи жертвуватимуть більше.

Крім соціальних аспектів, досліджуватимуться також і питання здоров’я — наприклад, за допомогою проб волосся можна буде визначити зміни фактору стресу.

Учені зазначають, що їх цікавить передусім, як базовий дохід впливає на інноваційність.

Можливо, отримувачі базового доходу стануть сміливішими у своїх рішеннях, наприклад, наважуватимуться стати приватними підприємцями або змінити професію, — зазначає керівник дослідження Юрґен Шупп з Німецького інституту економічних досліджень.

Експеримент фінансується за допомогою 5,2 млн євро, які зібрали як пожертви від 150 тис. приватних донорів. Організатором є неурядова організація з Берліна під назвою «Мій базовий дохід».

Ініціатори експерименту вважають, що надання громадянам базового доходу без жодних передумов може розв’язати багато соціальних проблем.

Нагадаємо, вчені зі Швейцарії встановили, як правильно витрачати гроші, щоб стати щасливішим.

Джерело: Deutsche Welle