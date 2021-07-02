Доказана парадоксальная теорема Стивена Хокинга

Стивен Хокинг. Фото: РБК

https://racurs.ua/n156881-dokazana-paradoksalnaya-teorema-stivena-hokinga.html

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Стивен Хокинг, известный физик-теоретик, выдвинул немало необычных теорий за свою жизнь. Ученые из США смогли доказать парадоксальную теорему своего бывшего коллеги.

Она гласит, что площадь горизонта событий черной дыры не может уменьшаться, что противоречит другой теории Хокинга, согласно которой черные дыры со временем испаряются. Об этом пишет Physical Review Letters.

Ученые проанализировали результаты наблюдений за гравитационной волной GW150914, которая прошла через Землю в 2015 году. Этот сигнал был порожден слиянием двух черных дыр, которые создали более массивную черную дыру с выделением огромного количества энергии.

Если теорема Хокинга верна, тогда площадь итоговой черной дыры не должна быть меньше, чем сумма площадей двух исходных черных дыр. Исследователи пришли к выводу, что с достоверностью 95% площадь действительно не уменьшилась после слияния.

Отметим, что теорема Стивена Хокинга о площадях была выведена в 1971 году. Она является аналогом второго закона термодинамики, который гласит, что энтропия системы никогда не должна уменьшаться.

Если рассматривать черную дыру как изолированную систему, то ее энтропия, которая пропорциональна площади горизонта событий, действительно не может уменьшиться. В больших масштабах это правило нарушается, когда учитывается еще и излучение. Однако в меньших масштабах теорема работает.

Напомним, ранее мы сообщали, что на новом варианте британской купюры номиналом 50 фунтов стерлингов может появиться изображение Стивена Хокинга.