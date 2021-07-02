Доведена парадоксальна теорема Стівена Хокінга

Стівен Хокінг. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n156881-dovedena-paradoksalna-teorema-stivena-hokinga.html

Ракурс

Стівен Хокінг, відомий фізик-теоретик, висунув чимало незвичайних теорій за своє життя. Вчені зі США змогли довести парадоксальну теорему свого колишнього колеги.

Він вважав, що площа горизонту подій чорної діри не може зменшуватися, що суперечить іншій теорії Хокінга, згідно з якою чорні діри з часом випаровуються. Про це пише Physical Review Letters.

Вчені проаналізували результати спостережень за гравітаційною хвилею GW150914, яка пройшла через Землю у 2015 році. Цей сигнал був породжений злиттям двох чорних дір, які створили більш масивну чорну діру з виділенням величезної кількості енергії.

Якщо теорема Хокінга є правдивою, тоді площа підсумкової чорної діри не має бути меншою, ніж сума площ двох вихідних чорних дір. Дослідники дійшли висновку, що з ймовірністю 95% площа дійсно не зменшилася після злиття.

Зазначимо, що теорема Стівена Хокінга про площі була виведена в 1971 році. Вона є аналогом другого закону термодинаміки, який говорить, що ентропія системи ніколи не має зменшуватися.

Якщо розглядати чорну діру як ізольовану систему, то її ентропія, яка пропорційна площі горизонту подій, дійсно не може зменшитися. У великих масштабах це правило порушується, коли враховується ще і випромінювання. Однак у менших масштабах теорема працює.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на новому варіанті британської купюри номіналом 50 фунтів стерлінгів може з’явитися зображення Стівена Хокінга.