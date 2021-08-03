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Ракурс
Тихановская встретилась с Джонсоном в Лондоне – что обсудили. Фото: 24 канал

Тихановская встретилась с Джонсоном в Лондоне — что обсудили

3 авг 2021, 19:50
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Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, встретился в Лондоне с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

Мы на вашей стороне. Мы очень поддерживаем то, что вы делаете. Рад видеть вас, — цитирует Reuters слова британского премьера.

Джонсон также добавил, что правительство Великобритании продолжает «поддерживать права человека и гражданского общества» в Беларуси.

Тихановська отметила, что цель ее визита заключалась в том, чтобы «британское правительство держало ситуацию в Беларуси на повестке дня», обращая внимание на насилие внутри страны и угрозу, которую представляет режим Лукашенко для международного сообщества.

Со временем террор против белорусов стал затрагивать жизнь и безопасность других государств. Самый яркий пример — миграционный кризис: режим использует нелегальных мигрантов в качестве мести Литве и Евросоюзу за поддержку белорусов — заявила лидер белорусской оппозиции.

Она также сказала, что пока рано комментировать смерть белорусского активиста Виталия Шишова — нужно дождаться результатов расследования.


Во время встречи обсуждался вопрос новых санкций против режима самопровозглашенного президента Лукашенко. Также речь шла о финансовой поддержке гражданского общества в Беларуси — в этом году она может быть увеличена в три раза.

Источник: Reuters

Источник: Ракурс


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