Тихановская встретилась с Джонсоном в Лондоне – что обсудили. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n158320-tihanovskaya-vstretilas-s-djonsonom-v-londone-chto-obsudili.html

Ракурс

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, встретился в Лондоне с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

Мы на вашей стороне. Мы очень поддерживаем то, что вы делаете. Рад видеть вас, — цитирует Reuters слова британского премьера.

Джонсон также добавил, что правительство Великобритании продолжает «поддерживать права человека и гражданского общества» в Беларуси.

Тихановська отметила, что цель ее визита заключалась в том, чтобы «британское правительство держало ситуацию в Беларуси на повестке дня», обращая внимание на насилие внутри страны и угрозу, которую представляет режим Лукашенко для международного сообщества.

Со временем террор против белорусов стал затрагивать жизнь и безопасность других государств. Самый яркий пример — миграционный кризис: режим использует нелегальных мигрантов в качестве мести Литве и Евросоюзу за поддержку белорусов — заявила лидер белорусской оппозиции.

Она также сказала, что пока рано комментировать смерть белорусского активиста Виталия Шишова — нужно дождаться результатов расследования.

Во время встречи обсуждался вопрос новых санкций против режима самопровозглашенного президента Лукашенко. Также речь шла о финансовой поддержке гражданского общества в Беларуси — в этом году она может быть увеличена в три раза.

Источник: Reuters