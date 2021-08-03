Тихановська зустрілася з Джонсоном у Лондоні – що обговорили. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n158320-tyhanovska-zustrilasya-z-djonsonom-u-londoni-scho-obgovoryly.html

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Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії, зустрівся у Лондоні з екс-кандидатом в президенти Білорусі Світланою Тихановською.

Ми на вашому боці. Ми дуже підтримуємо те, що ви робите. Радий бачити вас, — цитує Reuters слова британського прем'єра.

Джонсон також додав, що уряд Великої Британії продовжує «підтримувати права людини та громадянського суспільства» в Білорусі.

Тихановська зазначила, що мета її візиту полягала в тому, щоб «британський уряд тримав ситуацію в Білорусі на порядку денному», звертаючи увагу на насильство всередині країни і загрозу, яку становить режим Лукашенка для міжнародної спільноти.

З часом терор проти білорусів став зачіпати життя і безпеку інших держав. Найяскравіший приклад — міграційна криза: режим використовує нелегальних мігрантів як помсту Литві та Євросоюзу за підтримку білорусів, — заявила лідерка білоруської опозиції.

Вона також зазначила, що поки рано коментувати смерть білоруського активіста Віталія Шишова — потрібно дочекатися результатів розслідування.

Під час зустрічі обговорювалося питання нових санкцій проти режиму самопроголошеного президента Лукашенка. Також йшлося про фінансову підтримку громадянського суспільства в Білорусі — в цьому році вона може бути збільшена втричі.

Джерело: Reuters