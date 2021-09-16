Южный океан «зацвел» из-за лесных пожаров в Австралии

Лесные пожары в Австралии спровоцировали «цветение» Южного океана, фото: Pxfuel

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Ракурс

Лесные пожары способны уничтожить не только наземные, но и морские экосистемы.

Так, мощные лесные пожары, которые произошли в Австралии в конце 2019 года — начале 2020 года, привели к «цветению» Южного океана. Об этом говорится в статье, опубликованной в Nature.

Отмечается, что проведенный учеными детальный анализ спутниковых данных показал, что австралийские пожары выбросили в воздух 715 млн тонн углекислого газа — это более чем вдвое больше, чем предыдущие оценки.

По оценкам ученых, большая часть этого углерода могла быть поглощена гигантским участком цветения фитопланктона в Южном океане.

Отмечается, что цветение фитопланктона на этом участке было беспрецедентным за все 22 года спутниковых наблюдений и продолжалось около четырех месяцев. К тому же оно началось в то время, когда в океане обычно наблюдается самая низкая концентрация водорослей.

Однако дым от пожаров, содержащий значительное количество железа, необходимого морским микроорганизмам для роста и фотосинтеза, все изменил — реакция фитопланктона на рост количества питательных веществ была по-настоящему молниеносной.

Ускорение роста фитопланктона было настолько быстрым, что оно отставало от пожаров всего на несколько недель, а в некоторых случаях — на несколько дней, — отмечают ученые.

Таким образом, исследование показало, что лесные пожары могут влиять даже на те участки, которые расположены на большом расстоянии от зоны открытого огня.

И теперь ученым, возможно, придется переосмыслить влияние на глобальный климат экстремальных пожаров, которые сейчас бушуют не только по всей Австралии, но и на западе США и Сибири.

Источник: Nature