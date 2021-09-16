Південний океан «зацвів» через лісові пожежі в Австралії

Лісові пожежі в Австралії спровокували «цвітіння» Південного океану, фото: Pxfuel

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Лісові пожежі здатні знищити не лише наземні, а й морські екосистеми.

Так, потужні лісові пожежі, які сталися в Австралії наприкінці 2019 року — початку 2020 року, призвели до «цвітіння» Південного океану. Про це йдеться у статті, опулікованій в Nature.

Зазначається, що проведений ученими детальний аналіз супутникових даних показав, що австралійські пожежі викинули в повітря 715 млн тонн вуглекислого газу — це у понад удвічі більше, ніж попередні оцінки.

За оцінками учених, більша частина цього вуглецю могла бути всмоктана гігантською ділянкою цвітіння фітопланктону в Південному океані.

Зазначається, що цвітіння фітопланктону на цій ділянці було безпрецедентним за всі 22 роки супутникових спостережень і тривало близько чотирьох місяців. До того ж воно розпочалося в той час, коли в океані зазвичай спостерігається найнижча концентрація водоростей.

Проте дим від пожеж, який містив значну кількість заліза, необхідного морським мікроорганізмам для зростання і фотосинтезу, все змінив — реакція фітопланктону на зростання кількості поживних речовин була по-справжньому блискавичною.

Прискорення зростання фітопланктону було настільки швидким, що воно відставало від пожеж всього на кілька тижнів, а в деяких випадках — лише на кілька днів, — зазначають учені.

Таким чином, дослідження показало, що лісові пожежі можуть впливати навіть на ті ділянки, котрі розташовані на величезній відстані від зони відкритого вогню.

Тож тепер ученим, можливо, доведеться переосмислити вплив на глобальний клімат екстремальних пожеж, які зараз лютують не тільки по всій Австралії, але й на заході США та Сибіру.

Джерело: Nature