Денис Сергеев. Фото: Independent

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Отравление Скрипалей «Новичком» продолжает расследовать Великобритания. Полиция страны обвинила в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери в 2018 году генерала российской разведки.

Новый подозреваемый, Денис Сергеев, командовал Петровым и Бошировым. Об этом сообщает The Independent.

По версии полиции, Сергеев использовал псевдоним Сергей Федотов во время приезда в Великобританию. Королевская прокуратура выдвинула против него те же обвинения, что и двум предыдущим подозреваемым — покушение на убийство, нанесение тяжких телесных повреждений сотруднику полиции Нику Бейли и использование химического оружия.

Следствие установило, что Сергеев вылетел из Москвы в аэропорт британской столицы Хитроу 2 марта 2018 года, прилетев примерно на четыре часа раньше своих коллег. Обратно в Москву он улетел 4 марта в 13.45, то есть в день, когда были отравлены Скрипали.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта 2018 года нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России.

Позднее были названы имена возможных отравителей — ими оказались некие Александр Петров и Руслан Боширов. Москва отрицает свою причастность к случившемуся.

Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным. Сами Петров и Боширов в интервью эти обвинения отвергли, заявив, что ездили в Солсбери в марте как туристы.

Источник: The Independent