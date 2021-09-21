Сергєєв. Фото: Independent

https://racurs.ua/ua/n160487-nazvano-tretogo-pidozruvanogo-v-otruienni-skrypaliv-nym-stav-general-gru-rf.html

Ракурс

Отруєння Скрипалів «Новачком» продовжує розслідувати Велика Британія. Поліція країни звинуватила в отруєнні Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в місті Солсбері у 2018 році генерала російської розвідки.

Новий підозрюваний, Денис Сергєєв, командував Петровим і Бошировим. Про це повідомляє The Independent.

За версією поліції, Сергєєв використовував псевдонім Сергій Федотов під час приїзду до Великої Британії. Королівська прокуратура висунула проти нього ті ж звинувачення, що і двом попереднім підозрюваним — замах на вбивство, нанесення тяжких тілесних ушкоджень співробітнику поліції Ніку Бейлі та використання хімічної зброї.

Слідство встановило, що Сергєєв вилетів з Москви в аеропорт британської столиці Хітроу 2 березня 2018 року, прилетівши приблизно на чотири години раніше своїх колег. Назад в Москву він полетів 4 березня в 13.45, тобто в день, коли були отруєні Скрипалі.

Сергій і Юлія Скрипаль були отруєні 4 березня 2018 року нервово-паралітичною речовиною «Новачок» в результаті операції за участю співробітників ГРУ. У Лондоні вважають, що атака була санкціонована вищим керівництвом Росії.

Пізніше були названі імена можливих отруйників — ними виявилися якісь Олександр Петров і Руслан Боширов. Москва заперечує свою причетність до того, що трапилося.

Згідно з розслідуванням Bellingcat і The Insider, Боширов насправді є кадровим співробітником російської військової розвідки, полковником Анатолієм Чепігою, а Петров — військовим лікарем, співробітником ГРУ Олександром Мишкіним. Самі Петров і Боширов в інтерв’ю ці звинувачення відкинули, заявивши, що їздили в Солсбері в березні як туристи.

Джерело: The Independent