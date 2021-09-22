Место преступления. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n160551-biznesmena-rasstrelyali-v-centre-cherkass-policiu-oblasti-podnyali-po-trevoge.html

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Убийство предпринимателя произошло в центре Черкасс.

Раненого мужчину с множественными ранениями грудной клетки доставили в Третью городскую больницу, где от полученных трав он скончался. На территории города Черкассы и области ввели оперативный план «Сирена». Местопребывание подозреваемого устанавливают. Об этом 22 сентября сообщили пресс-служба Офиса генерального прокурора и областной полиции.

Отмечается, что стрельба произошла на улице Байды Вишневецкого — неизвестный стрелял из неустановленного автоматического оружия у другого мужчину. После этого стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле Skoda в неизвестном направлении.

По факту вооруженного инцидента открыли уголовное производство по ч. 1 с. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, 22 сентября на Киевщине по дороге между селами Лесники и Ходосовка обстреляли автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. Ранение получил водитель, его госпитализировали в «Феофанию». Сам помощник Зеленского находился в авто и не пострадал.