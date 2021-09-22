Місце злочину. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n160551-biznesmena-rozstrilyaly-v-centri-cherkas-policiu-oblasti-pidnyaly-po-tryvozi.html

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Убивство приватного підприємця сталося у центрі Черкас.

Пораненого чоловіка з множинними пораненнями грудної клітини доставили до Третьої міської лікарні, де від отриманих трав він помер. На території міста Черкаси та області ввели оперативний план «Сирена». Місцеперебування підозрюваного встановлюють. Про це 22 вересня повідомили прес-служба Офісу генерального прокурора та обласної поліції.

Зазначається, що стрілянина сталася на вулиці Байди Вишневецького — невідомий стріляв з невстановленої автоматичної зброї у іншого чоловіка. Після цього стрілець зник з місця події на автомобілі Skoda у невідомому напрямку.

За фактом збройного інциденту відкрили кримінальне провадження за ч. 1 с. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нагадаємо, 22 вересня на Київщині по дорозі між селами Лісники та Ходосівка обстріляли автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Поранення дістав водій, його госпіталізували до «Феофанії». Сам помічник Зеленського перебував в авто і не постраждав.