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Ракурс
Бан Китая на операции с криптовалютой обвалил Bitcoin

Бан Китая на операции с криптовалютой обвалил Bitcoin

24 сен 2021, 16:03
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Котировки Bitcoin и Ether значительно просели после заявления Китая о незаконности всех операций с криптовалютой. Соответствующее сообщение сегодня распространил Народный банк КНР. После этого стоимость Bitcoin и Ether значительно обесценилась, пишет 24 сентября Bloomberg.

Все криптовалюты, в частности Bitcoin, не является фиатными валютами и не могут быть в обращении на рынке, — сообщил финрегулятор Китая.

Поэтому транзакции, связанные с криптовалютой, в частности услуги офшорных бирж для резидентов, является незаконной финансовой деятельностью. Агентство Китая по экономическому планированию считает остановку добычи криптовалюта важным шагом на пути к снижению выбросов углерода.

Котировки Bitcoin уже сократились на 3,69% 24 сентября и составляют 42 581 долл., падение продолжается. Котировки второй крупнейшей криптовалюты Ethereum упали на 8,39% до 2863 долл.


Эксперты считают, что решение Китая отчетливо влияет на рынки и может поколебать рыночные настроения, однако влияние на основную структуру рынка будет минимальным.

Напомним, в Китае сосредоточена большая концентрация мировой деятельности по добыче криптовалюты. Майнеры потребляют огромное количество электроэнергии и, таким образом, препятствуют усилиям по сокращению выбросов парниковых газов.

Источник: Ракурс


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