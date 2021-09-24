Бан Китаю на операції з криптовалютами обвалив Bitcoin

https://racurs.ua/ua/n160678-ban-kytau-na-operaciyi-z-kryptovalutamy-obvalyv-bitcoin.html

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Котирування Bitcoin і Ether значно просіли після заяви Китаю про незаконність усіх операцій з криптовалютами. Відповідне повідомлення сьогодні поширив Народний банк КНР. Після цього вартість Bitcoin та Ether значно знецінилася, пише 24 вересня Bloomberg.

Усі криптовалюти, зокрема Bitcoin, не є фіатними валютами і не можуть бути в обігу на ринку, — повідомив фінрегулятор Китаю.

Відтак транзакції, пов’язані з криптовалютою, зокрема послуги офшорних бірж для резидентів, є незаконною фінансовою діяльністю. Агентство Китаю з економічного планування вважає зупинку видобутку криптовалют важливим кроком на шляху до зниження викидів вуглецю.

Котирування Bitcoin вже скоротилися на 3,69% 24 вересня й становлять 42 581 дол., падіння триває. Котирування другої найбільшої криптовалюти Ethereum впали на 8,39% до 2 863 дол.

Експерти вважають, що рішення Китаю виразно впливає на ринки і може похитнути ринкові настрої, проте вплив на основну структуру ринку буде мінімальним.

Нагадаємо, у Китаї зосереджена велика концентрація світової діяльності по видобуванню криптовалюти. Майнери споживають величезну кількість електроенергії й, таким чином, перешкоджають зусиллям щодо скорочення викидів парникових газів.