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Ракурс
Samsung представила растягивающийся дисплей. Фото: vedomosti.ru

Samsung представила растягивающийся дисплей — как он работает (ВИДЕО)

29 сен 2021, 13:15
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Samsung, южнокорейская компания, создала OLED-дисплей, который может растягиваться, как резина.

Презентация новинки состоялась на выставке Global Tech Korea 2021. Особенность дисплея — способность растягиваться и при этом возвращаться в исходное ровное состояние. Об этом сообщает Gizmodo.

На видеодемонстрации дисплея использовался ролик с лавой, текущей вместе с различными частями дисплея. Эти части растягивались и выпирали, имитируя формирование пузыря. Это сделало видео еще более реалистичным.

Возможности «резинового» дисплея могут применяться как в видеоиграх, так и в качестве инструмента для слабовидящих.

Продемонстрированный дисплей все еще остается концепцией. Компания не сообщает, когда он появится на устройствах потребительского уровня.


Напомним, Samsung включила в обновление софта для граждан Украины требования России. Впоследствии южнокорейская корпорация попросила прощения у пользователей из Украины.

Источник: Gizmodo

Источник: Ракурс


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