Samsung представила растягивающийся дисплей. Фото: vedomosti.ru

https://racurs.ua/n160898-samsung-predstavila-rastyagivauschiysya-displey-kak-on-rabotaet-video.html

Ракурс

Samsung, южнокорейская компания, создала OLED-дисплей, который может растягиваться, как резина.

Презентация новинки состоялась на выставке Global Tech Korea 2021. Особенность дисплея — способность растягиваться и при этом возвращаться в исходное ровное состояние. Об этом сообщает Gizmodo.

На видеодемонстрации дисплея использовался ролик с лавой, текущей вместе с различными частями дисплея. Эти части растягивались и выпирали, имитируя формирование пузыря. Это сделало видео еще более реалистичным.

Возможности «резинового» дисплея могут применяться как в видеоиграх, так и в качестве инструмента для слабовидящих.

Продемонстрированный дисплей все еще остается концепцией. Компания не сообщает, когда он появится на устройствах потребительского уровня.

Напомним, Samsung включила в обновление софта для граждан Украины требования России. Впоследствии южнокорейская корпорация попросила прощения у пользователей из Украины.

Источник: Gizmodo